Antonio Sanabria è il nuovo obiettivo numero uno per l'attacco del Torino. L'attaccante di proprietà del Real Betis è stato richiesto espressamente da Davide Nicola, che lo ha già allenato lo scorso anno al Genoa: i due si conoscono e si apprezzano, per questo l'allenatore lo vorrebbe con sé anche in questa sua esperienza in granata.



Il dt Davide Vagnati è già al lavoro per imbastire la trattativa con il Real Betis: il dirigente granata cercherà di trovare un accordo per avere Sanabria in prestito con diritto di riscatto. Diritto di riscatto fissato però a cifre più basse rispetto ai 20 milioni di euro richiesti dal club spagnolo.