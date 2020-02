Contro il Napoli, Moreno Longo confermerà il 3-5-2 già visto nell'ultima partita giocata, quella in casa del Milan. Per il momento il tecnico del Torino non passa alla retroguardia a quattro.



Davanti al confermatissimo Salvatore Sirigu agiranno, da destra a sinistra, Armando Izzo, Nicolas Nkoulou e Lyanco. Il primo rientra dalla squalifica (era infatti assente a San Siro contro il rossoneri), il brasiliano ha invece vinto il doppio ballottaggio con Gleison Bremer e Koffi Djidji.