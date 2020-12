Stanislav Lobotka è il regista individuato da Davide Vagnati e da Urbano Cairo come rinforzo ideale per il centrocampo di Marco Giampaolo. Il Torino vorrebbe chiudere la trattativa con il Napoli sulla base di un prestito con diritto di riscatto, in modo da rimandare l'eventuale spesa per il cartellino del giocatore.



Ricordiamo che Lobotka era arrivato al Napoli dal Celta Vigo lo scorso gennaio a titolo definitivo, per circa 20 milioni di euro: Urbano Cairo molto difficilmente spenderà cifre simili per il centrocampista già a gennaio.