Con Lukic e Gojak ancora indisponibili, contro la Virtus Entella il Torino potrebbe scendere in campo nuovamente con il 3-5-2 già visto contro l'Inter. Tra i pali ci sarà Milinkovic-Savic, ma la grande novità potrebbe essere in difesa dove si potrebbe rivedere tra i titolari Izzo.



Al fianco del numero 5 potrebbero avere spazio Nkoulou e Buongiorno. Sulle fasce Singo e Murru sono i favoriti per una maglia da titolare, Segre agirà da regista a centrocampo mentre Meité e Linetty saranno le due mezzali. In attacco spazio alla coppia formata da Zaza e Bonazzoli.