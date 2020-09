Torino-Atalanta aprirà la seconda giornata del campionato di serie A 2020/2021. Rispetto alla partita di una settimana fa contro la Fiorentina, Marco Giampaolo cambierà diversi elementi della formazione titolare.



Se tra i pali sarà confermato Sirigu, in difesa scalpitano Murru e Vojvoda, che potrebbero essere preferito ad Ansaldi e Izzo sulle fasce. Confermata invece la coppia di centrali formata da Nkoulou e Bremer. A centrocampo Rincon sarà riproposto nel ruolo di regista con Meité e Linetty ai suoi lati.



Per quanto riguarda l'attacco, dovrebbe essere Verdi (e non Berenguer) ad agire alle spalle della coppia Zaza-Belotti.