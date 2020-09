Non è certo più un mistero che Lucas Torreira sia un obiettivo di mercato del Torino. Il regista uruguaiano è un pupillo del tecnico Marco Giampaolo, che lo aveva già allenato alla Sampdoria: le difficoltà per la buona riuscita dell'operazione sono però legate ai costi.



Due stagioni fa l'Arsenal aveva acquistato Torreira dalla Sampdoria pagandolo circa 30 milioni di euro, inoltre il giocatore in Inghilterra percepisce uno stipendio di 3 milioni all'anno. Per convincere il club londinese a cedere il giocatore, il Torino sta pensando di presentare un'offerta per un prestito oneroso con obbligo di riscatto fra un anno a cifre di poco inferiore ai 30 milioni.