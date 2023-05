Il Torino non ha solamente l'opzione per il diritto di riscatto di Andreaw Gravillon, nel contratto siglato a gennaio con il Reims, al momento dell'acquisto del difensore, è stata anche inserita una clausola per l'obbligo di riscatto che si attiverà nel momento in cui il difensore arriverà a collezionare 8 presenze in campionato da almeno 45 minuti.



Al momento Gravillon ha giocato in 4 partite per almeno un tempo e se non farà lo stesso nelle ultime 4 gare di campionato il Torino non sarà obbligato a riscattarlo.