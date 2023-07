Uno degli acquisti del Torino in questa sessione di mercato è stato il portiere Mihai Popa, nazionale Under 21 della Romania che è arrivato a parametro zero dal Volountari. Con il suo arrivo le gerarchie non sono però cambiate: il titolare tra i pali resta Vanja Milinkovic-Savic, il suo vice è invece Luca Gemello, che in questi giorni avrà la possibilità di mettersi in mostra considerato l'infortunio dell'estremo difensore serbo.



Popa è invece il terzo portiere. Resta fuori rosa Etrit Berisha, che non è stato nemmeno convocato per il ritiro di Pinzolo.