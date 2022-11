Vanja Milinkovic-Savic e Sasa Lukic sono ancora una volta stati schierati titolari dal ct della Serbia ai Mondiali in Qatar. Il portiere e il centrocampista del Torino sono stati protagonisti della partita pareggiata per 3-3 contro il Camerun (incolpevole l'estremo difensore in occasione delle tre reti subite).



Nel secondo tempo, proprio come accaduto anche contro il Brasile, ha trovato spazio anche Nemanja Radonjic. L'esterno d'attacco non è però riuscito a incidere particolarmente sulla partita, anche perché impiegato come terzino di spinta.