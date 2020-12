Tra i giocatori seguiti dal Torino per rinforzare il centrocampo c'è anche il francese ​Abdoulaye Touré. Il ventiseienne centrocampista è un regista che può giocare come vertice basso nel centrocampo a tre: per poterlo acquistare serviranno almeno 7 milioni di euro. E' infatti questa la richiesta del Nantes, la società prorpietaria del cartellino del centrocampista, per lasciar partire il giocatore.



Touré non l'unico regista seguito dal Torino in vista della sessione di calciomercato che sta per iniziare: Vagnati è infatti anche sulle tracce di Stanislav Lobotka del Napoli e di Lasse Schone, ormai prossimo a svincolarsi dal Genoa.