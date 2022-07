Perr Schuurs è uno degli obiettivi del Torino per rinforzare la difesa. Il difensore olandese è tra i giocatori individuato dal dt Davide Vagnati come possibile sostituto di Gleison Bremer ma l'operazione non è semplice da far andare in porto per via delle alte richieste dell'Ajax.



Per lasciar partire Schuurs il club di Amsterdam chiede 12 milioni di euro: il Torino spera di riuscire a trovare un accordo a cifre più basse.