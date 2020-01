Kevin Bonifazi è uno dei giocatori del Torino che più ha mercato. Il difensore, non a caso, è a centro di due trattative: la prima con l'Atalanta, la seconda con la Spal. Rispetto alla scorsa estate il presidente granata Urbano Cairo sembra aver abbassato le proprie pretese economiche.



Per strappare Bonifazi al Torino, infatti, potrebbe bastare meno dei 15 milioni richiesti in estate dal presidente granata: Cairo potrebbe infatti accettare anche un'offerta di 12-13 milioni di euro.