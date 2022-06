40 milioni di euro: è questa la cifra che il Torino continua a richiedere per il cartellino di Gleison Bremer a chiunque richieda informazione. Non è un mistero che l'Inter sia una delle società maggiormente interessate al centrale brasiliano ma non è l'unica: sulle tracce del difensore ci sono anche il Tottenham e più distante il Milan.



Proprio la folta concorrenza sta alimentando le speranze di Urbano Cairo in una vera e propria asta per il cartellino del difensore, per questo motivo non ha al momento intenzione di abbassare le proprie pretese.