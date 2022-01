Tra i giocatori trattati dal Torino in questa sessione di mercato ma che non sono arrivati alla corte di Ivan Juric c'è anche Uros Kabic. L'accordo con il Vojvodina, club proprietario del cartellino del giocatore, era stato trovato a 2,5 milioni di euro. Ed era stato trovato anche quello per lo stipendio del calciatore ma sono state le eccessive richieste degli agenti per le commissioni che hanno fatto saltare la trattativa.



I procuratori di Kabic hanno chiesto 750.000 euro di commissioni per chiudere l'affare: il Torino ha detto no.