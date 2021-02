Nella sessione di mercato appena conclusa il Torino è stato a un passo dall'acquistare Daniele Rugani. L'accordo con la Juventus (società proprietaria del cartellino) e con il Rennes (squadra alla quale era in prestito) era già stato trovato, ma alla fine il club granata ha preferito abbandonare la trattativa.



Due i motivi per cui alla fine Rugani non è arrivato: il malcontento dei tifosi, che non avrebbero voluto in squadra un giocatore che per così tanti ha vestito la maglia della Juventus (soprattutto se in prestito secco), e la mancata cessione di b che avrebbe dovuto liberare il posto al difensore.