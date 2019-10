Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il Torino ha messo nel proprio mirino per gennaio Steven Nzonzi, centrocampista francese di proprietà della Roma ma attualmente in prestito al Galatasaray.



Per la società granata, riuscire ad arrivare a un accordo per il mediano campione del mondo nel 2018 con la Francia non sarà però semplici: l'ostacolo più arduo da superare è rappresentato da Gianluca Petrachi. O meglio, dai pessimi rapporti tra il presidente granata Urbano Cairo e il direttore sportivo giallorosso. In estate il Torino non ha nemmeno voluto aprire le trattative per Armando Izzo, Lyanco e Nicolas Nkoulou (giocatori che erano seguiti proprio dalla Roma), difficilmente Petrachi ora si comporterà diversamente dal suo ex presidente.