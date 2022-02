Nelle ultime settimane in casa Torino hanno sempre fatto molto discutere le prestazioni di Vanja Milinkovic-Savic, che ha più volte commesso errori che hanno portato anche a diversi gol delle squadre avversarie. Ivan Juric gli ha comunque sempre confermato la fiducia.



"In allenamento lo vedo bene e non ha mai dato l'impressione di avere qualche problema" ha spiegato Juric. "Ho fiducia in lui" ha poi aggiunto l'allenatore in conferenza stampa