Il prossimo 30 giugno il contratto che lega Vanja Milinkovic-Savic al Torino scadrà e, se non arriverà il rinnovo, il portiere serbo potrà lasciare la formazione granata a parametro zero.



Le possibilità che Milinkovic-Savic possa rinnovare il proprio contratto sono molte basse per diversi motivi: prima di tutto perché quando è stato impiegato non ha mai convinto realmente, poi perché la sua partenza a parametro zero potrebbe permettere al Torino di liberare uno slot per l'acquisto di un altro calciatore extracomunitario dall'estero.