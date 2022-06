Per sostituire Tommaso Pobega, tornato al Milan, il Torino sta prendendo sempre più in considerazione l'ipotesi Giulio Maggiore. Il centrocampista dello Spezia è un vecchio pallino del dt Davide Vagnati, che aveva già seguito in passato, e ora lo vorrebbe portare sotto la Mole.



Maggiore ha ancora un anno di contratto con la società ligure ma non sembra interessato a rinnovare il proprio contratto, per questo potrebbe essere ceduto già in quesa sessione di mercato.