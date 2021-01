Questo pomeriggio nel Torino che ha affrontato il Verona non c'era Simone Zaza, l'attaccante non era nemmeno in panchina: nessun infortunio ma un'assenza per scelta tecnica. "Gli ho dato una giornata di riposo, ogni tanto può servire" ha spiegato nel post partita Marco Giampaolo commentando l'assenza del numero 11.



Non va però dimenticato che Zaza è uno dei giocatori che potrebbero lasciare il Torino a gennaio: l'attaccante non sembra più rientrati nel progetto di Giampaolo e per questo è stato messo sul mercato. Ora Urbano Cairo attende solo l'offerta giusta.