Domani, alle ore 20, la sessione invernale di calciomercato chiuderà ufficialmente i propri battenti: dopo aver concluso le ultime trattative, sia in entrata che in uscita, la priorità in casa Torino sarà quella di trovare un accordo per il prolungamento del contratto di Andrea Belotti.



Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Urbano Cairo, Davide Vagnati e l'agente del capitano granata per cercare di trovare un accordo: ricordiamo che l'attuale contratto di Belotti ha come scadenza quella del 30 giugno 2022.