Daniele Baselli sta per tornare a disposizione di Marco Giampaolo: il centrocampista del Torino, che alla ripresa degli allenamenti dopo il lockdown aveva subito un grave infortunio al ginocchio, la prossima settimana inizierà ad allenarsi agli ordini del tecnico granata.



Per vederlo di nuovo in campo bisognerà però attendere ancora diverse settimane: Baselli, ora che l'infortunio al ginocchio è acqua passata, dovrà prima ritrovare la migliore condizione fisica.