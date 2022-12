Emirhan Ilkhan è uno dei giocatori su cui Ivan Juric non ha potuto contare nell'amichevole di ieri contro il Monza. Il centrocampista turco si era infortunato nella partita contro il Verona dello scorso 23 dicembre: un taglio alla gamba che era stato immediatamente suturato in ospedale.



L'infortunio non era però particolarmente grave e Ilkhan potrà essere regolarmente a disposizione di Juric per la partita contro il Verona in programma il 4 gennaio: la prima gara alla ripresa del campionato.