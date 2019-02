Tra i giocatori che più si stanno mettendo in luce nel Torino in questa stagione ci sono Koffi Djidji e Ola Aina. Entrambi sono arrivati in estate sotto la Mole con la formula del prestito con diritto di riscatto per i granata: il primo dal Nantes, il secondo dal Chelsea.



Le ottime prestazioni dei due giocatori hanno convinto i dirigenti granata a riscattarli dai rispettivi club di appartenenza. Ma non c'è fretta. Il Torino verserà i 10 milioni di euro necessari per acquistare Aina e i 4 che servano per Djidji solmanete a fine stagione, quando a sua volta potrebbe incassare i soldi per le cessioni a titolo definitivo di Adem Ljajic al Besiktas e M'Baye Niang al Rennes.