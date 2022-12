Peter Barath è uno degli obiettivi del Torino per rinforzare il centrocampo nel mercato di gennaio. Il dt Davide Vagnati negli scorsi giorni ha avviato la trattativa con il Debrecen per il cartellino del giovane calciatore che fa già parte del giro della nazionale maggiore dell'Ungheria.



I costi dell'eventuale operazione non sono eccessivi: il Torino può infatti chiudere l'operazione per una cifra intorno ai 2 milioni di euro.