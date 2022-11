Tra i giocatori seguiti dal Torino in vista del mercato di gennaio c'è anche Diego Rossi. Il trequartista italo-uruguaiano è di proprietà del Fenerbahce ma il club turco è disponibile ad aprire una trattativa per la sua cessione.



Per lasciar partire Rossi il Fenerbahce vorrebbe 10 milioni di euro, una cifra ritenuta alta dal Torino. La trattativa però è aperta e i due club continueranno a parlare anche nei prossimi giorni.