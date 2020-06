Le voci riguardanti il possibile ritorno al Torino di Kamil Glik si stanno facendo sempre più insistenti. Lo stesso difensore polacco, attualmente in forza al Monaco, ha aperto al suo possibile ritorno in granata: ma quanto costerebbe al presidente Urbano Cairo acquistare il cartellino del centrale?



Per lasciar partire Glik il Monaco potrebbe richiedere una cifra tra i 3 e i 4 milioni di euro: cifra ampiamente alla portata della società granata. Il difensore dovrebbe accettare una riduzione del proprio stipendio: in Francia percepisce 3,5 milioni all'anno.