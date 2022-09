Dennis Praet è stato uno dei principali obiettivi di mercato del Torino nella scorsa sessione di mercato e continua a essere seguito con grande interesse anche in vista del mercato di gennaio. Il centrocampista belga non sta trovando spazio nel Leicester e vorrebbe tornare alla corte di Ivan Juric.



Il prezzo del cartellino sta scendendo e a gennaio il Torino potrebbe riuscire ad acquistarlo per cifre inferiori a quelle richieste dal Leicester in estate: per prendere Praet potrebbero bastare 5 milioni di euro.