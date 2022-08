Nemanja Radonjic è fino a questo momento la più bella sorpresa del Torino in questo avvio di stagione. Il trequartista serbo ha finora sempre fornito prestazioni eccellenti trascinando la squadra granata con i suoi gol, i suoi assist e le sue giocate.



Radonjic è arrivato al Torino dall'Olympique Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto che può tramutarsi in obbligo all'avverarsi di determinate condizioni: per acquistarlo a titolo definito il Torino dovrà spendere solamente 2 milioni di euro.