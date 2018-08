Roberto Soriano, nuovo centrocampista del Torino, parla al sito ufficiale del club granata: "L’esperienza in Spagna è stata gratificante e mi ha fatto conoscere e scoprire cose nuove, però la voglia di tornare a casa e di confrontarmi ancora con la Serie A cresceva di giorno in giorno. Per questo voglio ringraziare il Presidente Cairo e il Torino per l’opportunità che mi hanno dato, adesso tocca a me meritare tanta attenzione e fiducia. Non vedo l’ora di iniziare, mettendomi a completa disposizione dell’allenatore e dei miei compagni con grande umiltà e voglia di fare bene".