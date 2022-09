A novembre, come è noto, il campionato di serie A si fermerà per lasciare spazio al Mondiale: tra i protagonisti in Qatar ci sono anche diversi giocatori del Torino.



Tra coloro che dovrebbero partecipare alla Coppa del Mondo ci sono Vanja Milinkovic-Savic, Sasa Lukic e Nemanja Radonjic, che fanno tutti parte della nazionale della Serbia. Praticamente certi di una convocazione anche Nikola Vlasic con la Croazia e Ricardo Rodriguez con la Svizzera.



Sperano in convocazione anche Demba Seck con il suo Senegal e Karol Linetty, che è rientrato nel giro della nazionale della Polonia.