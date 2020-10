In estate Simone Edera sembrava destinata a lasciare il Torino ma nessuna trattativa si è alla fine concretizzata, l'attaccante è così rimasto alla corte di Marco Giampaolo pur sapendo di non rientrare nei piani dell'allenatore che, pubblicamente lo aveva messo sul mercato.



Ora il numero 20 granata è alla ricerca di una nuova squadra in cui trasferirsi a gennaio.