Dopo l'esperienza non molto fortunata al Bologna, Simone Edera tornerà ora al Torino ma l'attaccante classe 1997 non sembra destinato a restare in maglia granata. Nella squadra di Walter Mazzarri l'ex Primavera rischia di avere poco spazio a disposizione e per questo potrebbe essere nuovamente ceduto in prestito.



La volontà del giocatore, che per via di un infortunio è stato costretto a lasciare nelle scorse settimane il ritiro della Nazionale Under 21, perdendo la possibilità di essere tra i protagonisti dell'Europeo, è quella di continuare a giocare in serie A.