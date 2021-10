Sul finire della scorsa stagione, quando era in prestito alla Reggina, Simone Edera ha subito un grave infortunio al ginocchio che da diversi mesi ormai lo sta tenendo lontano dai campi da calcio. Il recupero dell'attaccante sta però procedendo come da programmi e per dicembre dovrebbe tornare a disposizione.



Difficilmente Edera terminerà la stagione al Torino. L'idea della società granata è infatti quella di cederlo in prestito nel mercato di riparazione di gennaio: l'ex Primavera, infatti, non sembra rientrare nei piani di Ivan Juric.