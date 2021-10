L'infortuno muscolare occorso a Cristian Ansaldi nella partita contro il Genoa riduce le scelte di Ivan Juric per quanto riguarda la fascia sinistra: l'unico giocatore disponibile per il ruolo di esterno sinistro nel 3-4-2-1 è Ola Aina.



Per questo motivo l'allenatore del Torino sta cercando anche soluzioni alternative al nigeriano: una di queste è Alessandro Buongiorno. Il numero 99 è ritenuto più adatto a ricoprire quel ruolo anche di Ricardo Rodriguez per via della sua maggiore velocità e le sue qualità nella corsa.