Dopo l'infortunio che contro la Roma lo ha obbligato a lasciare il campo in anticipo, Andrea Belotti quest'oggi si sottoporrà a esami medici per valutare le sue condizioni.



In casa Torino il timore è che l'infortunio muscolare occorso al Gallo sia serio e che l'attaccante non recuperi per la prima della sosta natalizia: gli esami medici diranno di più riguardo alle sue condizioni.