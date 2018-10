Iago, Simonee Andreainsieme: si può. Il sogno dei tifosi deldi vedere giocare contemporaneamente i tre attaccanti potrebbe avversarsi già domenica al Dall'Ara contro il. Per il momento però è opportuno usare il condizionale perché molto dipenderà dalle condizioni dell'ex centravanti del Valencia che non ha ancora smaltito del tutto l'infortunio al polpaccio che una settimana fa lo ha costretto a lasciare il ritiro della Nazionale. Zaza dovrebbe comunque essere recuperato per la partita contro il Bologna e se così sarà allora i tre attaccanti potrebbero trovare spazio insieme nella formazione granata.Ma che modulo utilizzerà Walter Mazzarri per far giocare in contemporanea Iago Falque, Simone Zaza e Andrea Belotti? Può sembrare scontato il passaggio al, con lo spagnolo schierato come trequartista, ma c'è anche un altro schieramento tattico che l'allenatore toscano sta provando:. Un modulo, con questi stessi interpreti, con cui il Torino ha già giocato nei dieci minuti finali della partita contro il Chievo Verona, l'unica finora in cui i tre hanno giocato insieme. Il passaggio a l'offensivo 4-4-2 in quell'occasione permise anche ai granata di vincere l'incontro grazie al gol messo a segno da Zaza all'88'.Al Bentegodi Armandoera stato stato adattato in un ruolo abbastanza inedito per lui: quello di terzino destro per mancanza di alternativa, per via dei vari infortuni, di alternative in quella posizione. Ora invece, con i recuperi praticamente certi di Cristiane di Lorenzo(due terzini di ruolo) Mazzarri non dovrà neanche cercare soluzioni alternative per passare alla difesa a quattro. E allora, se Zaza starà bene, il passaggio al 4-4-2 con l'attaccante lucano, Falque e Belotti insieme, che per certi aspetti ricorderà il cosiddettoutilizzato qualche anno fa dal Milan, può essere per il Torino una soluzione realmente applicabile.