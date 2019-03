Questo pomeriggio ilè arrivato a Firenze dove domani affronterà la formazione viola in una partita fondamentale per la corsa all'Europa (calcio d'inizio alle ore 15). Tra i calciatori granata che dovrebbero scendere in campo all'Artemio Franchi c'è anche Iago, che dovrebbe affiancare Andreain attacco.Lo spagnolo, sul proprio profilo Instagram, ha mostrato ottimismo per la partita di domani contro la"Vibrazioni positive" ha scritto condividendo una foto insieme a Tomas Rincon.