Negli scorsi giorni Iago Falque ha rinnovato il proprio contratto con il Torino fino al 30 giugno 2022, confermando la propria volontà di vestire ancora a lungo la maglia granata e di voler essere anche in futuro un pilastro di squadra.



Per festeggiare il nuovo contratto sottoscritto con il Torino, l'attaccante spagnolo ha invitato a cena tutti i suoi compagni di squadra, come testimoniato anche dal terzino Cristian Ansaldi che, nelle propria storia di Instagram, ha postato alcune fotografie della cena.