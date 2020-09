Nella partita di sabato contro la Fiorentina, Iago Falque è rimasto per tutti i novanta minuti in panchina, anche nel finale di partita quando la squadra si è sbilanciato in attacco alla ricerca del pari, Marco Giampaolo ha preferito mandare in campo il giovane Vincenzo Millico.



La panchina di Falque al Franchi è un chiaro segnale in ottica mercato: lo spagnolo con ogni probabilità sarà ceduto, sulle sue tracce c'è il Benevento con cui la trattativa è già stata imbastita.