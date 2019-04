La certezza arriverà solamente domani, quando Walter Mazzarri stilerà l'elenco dei giocatori convocati per la trasferta di Marassi, ma si può già affermare che Iago Falque non recupererà per Genoa-Torino.



L'attaccante spagnolo si era infortunato nel corso della partita contro la Fiorentina, lo scorso 31 marzo, ed è stato costretto a saltare le successive partite contro la Sampdoria, il Parma e il Cagliari. Con ogni probabilità salterà anche quella di sabato pomeriggio contro il Genoa mentre dovrebbe tornare a disposizione di Walter Mazzarri, almeno per la panchina, per la gara interna contro il Milan.