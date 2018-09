Per la partita di domenica prossima contro il Napoli, l'allenatore del Torino Walter Mazzarri dovrà, con ogni probabilità, fare a meno di Iago Falque. L'attaccante spagnolo ha accusato un infortunio muscolare nella partita pareggiata contro l'Udinese e quest'oggi, alla ripresa degli allenamenti al Filadelfia, non era presente in campo con i propri compagni di squadra.



Falque non è l'unico giocatore che non si è visto questo pomeriggio al Filadelfia: oltre allo spagnolo (e al lungodegente Cristian Ansaldi) assente anche Lorenzo De Silvestri, che dovrebbe però essere recuperabile per domenica.