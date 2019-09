Iago Falque lunedì sera molto difficilmente sarà tra i calciatori del Torino che scenderanno in campo contro il Lecce. L'attaccante spagnolo, infatti, verrà prestato da Walter Mazzarri alla formazione Primavera per la partita di domani contro il Napoli (valida per la prima giornata del campionato Primavera 1).



Ricordiamo che Falque si è infortunato alla caviglia a fine luglio, nel corso della partita di andata del secondo turno preliminare di Europa League contro il Debrecen e da allora è tornato ad allenarsi con i propri compagni solamente negli ultimi giorni: la partita con la Primavera sarà per il numero 10 l'occasione buona per mettere minuti nelle gambe.