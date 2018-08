Iago Falque resterà al Torino, ora è sicuro. Lo ha confermato il presidente Urbano Cairo, che ha ribadito che lo spagnolo non è in vendita e che è una pedina fondamentale della squadra granata, lo ha pubblicamente annunciato anche lo stesso numero 14 dopo che, una settimana fa, aveva spaventato i tifosi parlando di un possibile addio.



Ora che la conferma di Iago Falque è certa, il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi lavoreranno con il procuratore dell'attaccante per iniziare le trattative per il rinnovo del contratto.