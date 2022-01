Il campionato di Mohamed Fares con la maglia del Torino è terminato ancora prima di cominciare. Un grave infortunio al ginocchio in uno dei suoi primi allenamenti con la maglia granata ha costretto il terzino a sottoporsi a un intervento chirurgico: il suo rientro è previsto fra sei mesi.



Nonostante questo il Torino non risolverà in anticipo il prestito del giocatore arrivato dalla Lazio ma, a fine stagione Urbano Cairo non eserciterà neppure la clausola per il diritto di riscatto. Il presidente granata punta però ad ottenere un nuovo prestito di Fares per la prossima stagione con una clausola per il diritto di riscatto fissata a cifre più basse.