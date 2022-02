Calendario alla mano, si pensava che il mese di febbraio per il Torino sarebbe potuto essere quello della svolta anche per continuare la rincorsa europea, febbraio è stato invece un mese sa incubo per la squadra di Ivan Juric che ha conquistato un solo punto in quattro partite giocate.



Prima il Torino è stato battuto 2-0 dall'Udinese, poi 2-1 dal Venezia e ieri 2-1 il Cagliari. Tra gli ultimi due ko è arrivato l'unico pareggio, quello per 1-1 nel derby contro la Juventus.