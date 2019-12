Il regista individuato dal direttore sportivo del Torino, Massimo Bava, per rinforzare il centrocampo della squadra di Walter Mazzarri è Milan Badelj. Il calciatore croato è al momento tesserato con la Lazio ma è in prestito alla Fiorentina: per convincere la società viola a lasciar partire a gennaio il giocatore, il Torino potrebbe inserire nella trattativa Kevin Bonifazi.



Il difensore è un obiettivo di mercato della Fiorentina e il presidente Urbano Cairo ha già dato l'ok per trattare la cessione: se Bonifazi dovesse trasferirsi in Toscana, sarebbe più facile per il Torino arrivare a Badelj.