Secondo quanto ripotato nell'edizione odierna di Tuttosport, i dirigenti di Torino e Fiorentina avrebbero in programma un incontro nei prossimi giorni per parlare di un possibile scambio: la società viola sarebbe interessata ad Armando Izzo (che era stato seguito anche la scorsa estate) e per avere il difensore sarebbe disposta a cedere ai granata due giocatori, Riccardo Saponara e Valentin Eysseric.



Ma il Torino sarebbe interessato a un altro giocatore attualmente in forza alla Fiorentina: Patrick Cutrone.