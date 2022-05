WIlfired Singo è uno dei giocatori da cui il Torino vorrebbe ripartire nella prossima stagione. Il presidente Urbano Cairo fino a questo momento non ha voluto nemmeno ascoltare le proposte arrivate per il suo numero 17 ma potrebbe cambiare idea in caso di offerta davvero super.



Il Torino è infatti pronto a valutare offerte di almeno 25 milioni di euro il cartellino di Singo: quelle più basse verranno tutte automaticamente respinte.