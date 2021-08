La miglior stagione di Sofyan Amrabat in Italia è stata senza dubbio quella all'Hellas Verona con Ivan Juric. L'allenatore croato è molto legato al centrocampista e ora lo vorrebbe come rinforzo per il suo Torino.



Da alcune settimane il dt Davide Vagnati ha provato a intavolare la trattativa con la Fiorentina per il mediano marocchino ma convincere il club viola a cederlo, alle condizioni del Torino (prestito con diritto di riscatto), non è affatto semplice. Vagnati però non si da per vinto e ci proverà fino all'ultimo ad accontentare l'allenatore: per questo motivo la prossima settimana è previsto un nuovo incontro tra le parti.